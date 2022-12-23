Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den alacağı iddia edilen tazminat duyanları şaşırttı - Son Dakika
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Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den alacağı iddia edilen tazminat duyanları şaşırttı

23.12.2022 18:30
Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den alacağı iddia edilen tazminat duyanları şaşırttı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eski karısı Wanda Nara'ya boşandıkları gerekçesiyle 100 milyon dolar para ödeyeceği öne sürüldü. Yıldız futbolcunun bu parayı ödememek için eski karısını 20 milyon dolar gibi bir rakama ikna etmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı alan Mauro Icardi ve Wanda Nara ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Arjantin dergisi Ciudad Magazine'de yer alan habere göre; Mauro Icardi'yi rekor bir para kaybı bekliyor. Icardi'den boşanma kararı alan Wanda Nara bu ayrılık sonucu 100 milyon dolar gibi bir rakamı cebine koyabilir.

MAHKEMEYE ÇIKACAKLAR

8 yıllık ilişkilerini sonlandıran ikilinin birbiriyle bağı henüz kopmadı. Kısa süre içinde mahkemeye çıkacak olan Icardi'nin mal varlığının bir kısmı Wanda Nara'ya geçecek. Arjantin basınına göre bu rakam 100 milyon dolar.

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ICARDI, WANDA'YI İKNA ETMEK İSTİYOR

Mauro Icardi'nin 20 milyon dolar gibi bir ücretle Wanda Nara'yı ikna edebileceği de konuşuluyor. Icardi'nin aynı zamanda menajerliğini yapan Wanda, daha önce mal varlığı anlaşması yapmıştı. Icardi'nin o anlaşma kapsamında 2050'ye kadar tüm mal varlığını Wanda'ya devrettiği yine iddialar arasında.

GALATASARAY'DAN AYRILABİLİR

Arjantinli yıldızın futbol kariyeriyle ilgili de kararlar alması gerektiği vurgulanırken, oyuncuyu PSG'nin kulüpte istemediği belirtildi. Ayrıca Arjantin ekibi Newell's Old Boys'un oyuncuyu sezon sonunda kiralamak istediği de yazıldı.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den alacağı iddia edilen tazminat duyanları şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den alacağı iddia edilen tazminat duyanları şaşırttı - Son Dakika
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