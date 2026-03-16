Galatasaray\'ın yıldızı Gabriel Sara için büyük gün

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara için kritik gün geldi. Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklanırken, Sara'nın da geniş kadroda yer alması bekleniyor.
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmaların kadrosunu bugün açıklayacak. Açıklanacak listede Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'nın da bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Claudio Taffarel'in olumlu referansının ardından Ancelotti'nin Gabriel Sara'yı yakından takip ettiği öğrenildi. İtalyan teknik adamın, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında Sara'nın performansından etkilendiği ifade ediliyor.
Brezilyalı futbolcunun milli takıma çağrılması halinde piyasa değerinin de önemli ölçüde artabileceği konuşuluyor. Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekti.
Galatasaray formasıyla bu sezon 38 maçta görev alan Gabriel Sara, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
