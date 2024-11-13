Galatasaray\'ın yıldızı Real Madrid yolcusu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusunu kadrosunda görmek istediğini kulübe iletti.
Sarı-Kırmızılı formayla müthiş bir performans sergileyen Davinson Sanchez, bir süredir Real Madrid'in takibindeydi. Real Madrid'in en önemli stoperi Eder Militao, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Bir süredir sakatlığı bulunan David Alaba'nın da sezonun ikinci yarısına yetişmesi bekleniyor.
Elinde Rüdiger dışında stoperi kalmayan teknik patron Carlo Ancelotti, kulüp yönetiminden Davinson Sanchez'in transfer edilmesini istedi. İspanyol devi, yakın zamanda Galatasaray'ın kapısını çok ciddi bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.
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