Galatasaray'ın yıldızı Real Madrid yolcusu - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızı Real Madrid yolcusu

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Bu sezon başarılı performansıyla dikkat çeken Galatasaray'ın yıldızları, Avrupa devlerinin hedefi oldu. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Davinson Sanchez'i kadrosunda görmek istediğini kulübe iletti.

13.11.2024 10:57  Güncelleme: 11:13
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusunu kadrosunda görmek istediğini kulübe iletti.

ANCELOTTI ÖZELLİKLE İSTİYOR

Sarı-Kırmızılı formayla müthiş bir performans sergileyen Davinson Sanchez, bir süredir Real Madrid'in takibindeydi. Real Madrid'in en önemli stoperi Eder Militao, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Bir süredir sakatlığı bulunan David Alaba'nın da sezonun ikinci yarısına yetişmesi bekleniyor.

Elinde Rüdiger dışında stoperi kalmayan teknik patron Carlo Ancelotti, kulüp yönetiminden Davinson Sanchez'in transfer edilmesini istedi. İspanyol devi, yakın zamanda Galatasaray'ın kapısını çok ciddi bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Galatasaray\'ın yıldızı Real Madrid yolcusu

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