Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey sakatlandı - Son Dakika
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Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey sakatlandı

14.06.2023 15:08

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sacha Boey, Fransa'nın U21 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. Boey'in yerine Valentin Gendrey dahil edildi. Ayak bileğinde sakatlık yaşayan oyuncunun geri dönüş süresi henüz belli değil.

Süper Lig devi Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla sezona damga vuran ve Fransa'nın U21 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edilen yıldız futbolcu Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

YERİNE GENDREY DAHİL EDİLDİ

Oyuncu sakatlığı sebebiyle turnuva kadrosundan çıkarıldı. Boey'in yerine 22 yaşındaki Lecce'li oyuncu Valentin Gendrey dahil edildi.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL

Sacha Boey, bu sezonki performansıyla Galatasaray'da vazgeçilmez isimlerden birisi olmuştu. Ayak bileğinde sakatlık yaşayan oyuncunun geri dönüş süresi henüz belli değil.

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey sakatlandı - Son Dakika
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