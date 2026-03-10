Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Beşiktaş maçının ardından aldığı tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı. Sarı-kırmızılı futbolcunun kararı kısa sürede gündem oldu.
Beşiktaş karşılaşmasının ardından bazı taraftarların performansına yönelik eleştirilerde bulunduğu Gabriel Sara, sosyal medyada gelen yorumların ardından dikkat çeken bir adım attı.
Brezilyalı futbolcu, aldığı tepkilerin ardından Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Sara'nın sosyal medya hesabını kapatması futbolseverler arasında da geniş yankı uyandırdı.
Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket
