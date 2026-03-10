Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket - Son Dakika
Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

10.03.2026 10:10
Galatasaraylı Gabriel Sara, Beşiktaş maçının ardından gelen tepkiler sonrası Instagram hesabını kapattı.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Beşiktaş maçının ardından aldığı tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı. Sarı-kırmızılı futbolcunun kararı kısa sürede gündem oldu.

MAÇ SONRASI TEPKİLER ARTTI

Beşiktaş karşılaşmasının ardından bazı taraftarların performansına yönelik eleştirilerde bulunduğu Gabriel Sara, sosyal medyada gelen yorumların ardından dikkat çeken bir adım attı.

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Brezilyalı futbolcu, aldığı tepkilerin ardından Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Sara'nın sosyal medya hesabını kapatması futbolseverler arasında da geniş yankı uyandırdı.

    Yorumlar (2)

  • Ömer Akçay Ömer Akçay:
    Büyütülecek bir şey yok. adam liverpoola bileniyor 6 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    ağlayacaksanız oynamayalım 0 1 Yanıtla
