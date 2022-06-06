Galatasaray Inter'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez için devrede! Teklif 2 yıllık... - Son Dakika
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Galatasaray Inter'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez için devrede! Teklif 2 yıllık...

06.06.2022 10:53

Galatasaray'da mevcut yönetim ve scout ekibi Inter'in Şilili hücum oyuncusu Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki oyuncunun da ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray, yeni sezonda şampiyonluk yarışında olmak adına iddialı bir kadro oluşturmaya hazırlanıyor. 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde mevcut yönetim ve scout ekibi transfer hazırlıklarına başladı.

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Encancha'nın haberine göre, Galatasaray Alexis Sanchez'i transfer etmek istiyor. Aslan'ın Alexis Sanchez'e 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Sevilla'nın da ilgisi olduğu bilinen oyuncuya en iyi teklifi veren takım Galatasaray. Ancak yıldız oyuncu La Liga'ya dönmek istiyor.

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