Galatasaray, \'\'ırkçılık\'\' krizinde Mourinho\'yu destekleyen Drogba\'nın doğum gününü kutlamadı

Galatasaray, Fenerbahçe ve sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ile derbi sonrasında yaşanan "ırkçılık" tartışmasında Portekizli teknik adamdan yana saf tutan efsane futbolcusu Didier Drogba ile ilgili çok konuşulacak bir harekete imza attı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLANMADI

Drogba'nın Jose Mourinho'ya destek vermesi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tepki çekmiş ve uzun süre konuşulmuştu. Bu gelişmeler üzerine Galatasaray resmi sosyal medya hesapları, Didier Drogba'nın doğum gününü kutlamadı.

GEÇEN SENE "EFSANE FUTBOLCUMUZ" İFADELERİYLE KUTLANMIŞTI

Sarı-kırmızılı kulüp, geçen sezon Fildişi Sahilli yıldızının doğum gününü, "Bugün unutulmaz futbolcularımızdan Didier Drogba'nın doğum günü!" notuyla resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kutlamıştı.