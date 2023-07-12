Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'yu transfer etti

Angelino transferini açıklamaya hazırlanan Galatasaray, deneyimli sol bekin gelişini müjdeleyen paylaşımında İspanyol bayrağı ve kanat emojileri kullandı.
Galatasaray, Leipzig forması giyen İspanyol sol bek Angelino'yu renklerine bağladığını açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların 2 milyon euro kiralama bedeli ve 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı deneyimli futbolcu bugün saat 16.30'da İstanbul'a geliyor.
Angelino geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu forma giydiği 35 maçta 1 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. İspanyol sol bek kariyerinde Manchester City ve PSV Eindhoven formaları da giydi.
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