Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'yu transfer etti - Son Dakika
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Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'yu transfer etti

12.07.2023 14:42

Galatasaray, Leipzig forması giyen İspanyol sol bek Angelino'yu renklerine bağladığını açıklamaya hazırlanıyor. 2 milyon euro kiralama bedeli ve 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı deneyimli futbolcu bugün İstanbul'a geliyor. Angelino, geçen sezon Hoffenheim'da kiralık olarak forma giydi ve 35 maçta 1 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. Manchester City ve PSV Eindhoven formaları da giyen 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın sol bekteki eksikliğini gidermeyi hedefliyor.

Angelino transferini açıklamaya hazırlanan Galatasaray, deneyimli sol bekin gelişini müjdeleyen paylaşımında İspanyol bayrağı ve kanat emojileri kullandı.

MALİYETİ 8 MİLYON EUROYU BULACAK

Galatasaray, Leipzig forması giyen İspanyol sol bek Angelino'yu renklerine bağladığını açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların 2 milyon euro kiralama bedeli ve 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı deneyimli futbolcu bugün saat 16.30'da İstanbul'a geliyor.

Galatasaray bombayı patlattı! Angelino'yu müjdeleyen paylaşımı yaptılar
Galatasaray'ın paylaşımı

MANCHESTER CITY FORMASI DA GİYDİ

Angelino geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu forma giydiği 35 maçta 1 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. İspanyol sol bek kariyerinde Manchester City ve PSV Eindhoven formaları da giydi.

Galatasaray bombayı patlattı! Angelino'yu müjdeleyen paylaşımı yaptılar
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