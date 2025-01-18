Galatasaray, İstanbul Gençlikspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, İstanbul Gençlikspor'u 3-1 Yendi

Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nde İstanbul Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti.

18.01.2025 22:16
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Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Nurper Özbar, Sadettin Kıral

Galatasaray HDI Sigorta: Jiri Kovar, Oğuzhan Karasu, Patry, Atanasov, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Zaytsev)

İstanbul Gençlikspor: Gunter, Sharifi, Furkan Aydın, Orçun Ergün, Afshin Far, Yiğit Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Muhammet Aray, Ediz Fırıncıoğlu, Mejias, Enaboifo)

Setler: 25-21, 25-27, 25-23, 25-22

Süre: 126 dakika (29, 36, 31, 30)

Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği İstanbul Gençlikspor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, İstanbul Gençlikspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, İstanbul Gençlikspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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