Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Nurper Özbar, Sadettin Kıral
Galatasaray HDI Sigorta: Jiri Kovar, Oğuzhan Karasu, Patry, Atanasov, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Zaytsev)
İstanbul Gençlikspor: Gunter, Sharifi, Furkan Aydın, Orçun Ergün, Afshin Far, Yiğit Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Muhammet Aray, Ediz Fırıncıoğlu, Mejias, Enaboifo)
Setler: 25-21, 25-27, 25-23, 25-22
Süre: 126 dakika (29, 36, 31, 30)
Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği İstanbul Gençlikspor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, İstanbul Gençlikspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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