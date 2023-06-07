Şampiyon Galatasaray Joao Felix'i transfer etmek için harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyon Galatasaray Joao Felix'i transfer etmek için harekete geçti

08.06.2023 00:09

Galatasaray, Atletico Madrid'de bonservisi olan ve sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık geçiren 23 yaşındaki Portekizli yıldız Joao Felix için transfer çalışmalarına başladı. Felix'in Galatasaray'ın sosyal medya hesabını takip etmesi, görüşmelerin olumlu geçtiğine işaret ediyor.

Cumhuriyet'in 100. yılında 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da kutlamalar devam ederken takviyeler için de çalışmalar son sürat devam ediyor. Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen Aslan'ın görüştüğü son isim gündemi altüst etti.

FELIX İÇİN TEKLİF

Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Atletico Madrid'de olan ancak sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık geçiren 23 yaşındaki Portekizli yıldız Felix için harekete geçti. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, bu transferle bizzat ilgileniyor.

GECE YARISI TAKİBE ALDI

23 yaşındaki süperstar, Galatasaray'ın sosyal medya hesabını takibe aldı. Bu gelişme, görüşmelerin olumlu geçtiğine yönelik yorumlar yapılmasına neden oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Felix'in hesabını takip etmeye başladı.

YORUMLAR
500
Cristiano Ronaldo, emeklilik hayatını İspanya'da geçireceğini söyledi Cristiano Ronaldo, emeklilik hayatını İspanya'da geçireceğini söyledi

Cristiano Ronaldo, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon Galatasaray Joao Felix'i transfer etmek için harekete geçti - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan Şehit oldu! Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi
00:24 Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi! 1 şehidimiz var
00:13 Sinop'un Ayancık ilçesinde eğitime hava koşullarından dolayı 2 gün ara verildi
00:08 Sinop'un Ayancık ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi
00:04 West Ham United UEFA Konferans Ligi'ni 90+'da kazandı
23:59 Yok böyle final! Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United
23:56 Şampiyon Galatasaray Joao Felix'i transfer etmek için harekete geçti
23:52 Gece yarısı bomba gelişme! Dünyaca ünlü futbolcu Joao Felix, Galatasaraylı oluyor
23:50 Gaziantep'te çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi
23:48 Diyarbakır'da ekili alanda çıkan yangın saatler sonra söndürüldü! Binlerce dönüm küle döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2023 00:37:55. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyon Galatasaray Joao Felix'i transfer etmek için harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement