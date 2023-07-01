Galatasaray, Kaan Ayhan'ın opsiyonunu kullandı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın opsiyonunu kullandı

01.07.2023 17:12

Galatasaray, ara transfer döneminde satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattığı Kaan Ayhan'ın opsiyonunu kullandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, İtalyan ekibi Sassuolo'ya 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray ara transfer döneminde satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattığı Kaan Ayhan'ın opsiyonunun kullanıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, Kaan Ayhan için İtalyan ekibi Sassuolo'ya 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

2 BİN 800 EURO

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Galatasaray, Kaan Ayhan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Kaan Ayhan'ın opsiyonunu kullandı - Son Dakika


Son Dakika
17:23 Fransa'daki olayların sebebi olan 17 yaşındaki gencin vurulma görüntüleri ortaya çıktı
17:19 Fransa'daki olayların sebebi olan 17 yaşındaki gencin vurulma görüntüleri ortaya çıktı
17:12 Galatasaray, Kaan Ayhan'ın opsiyonunu kullandı
17:10 Galatasaray Kaan Ayhan'ın bonservisini satın aldı
17:08 Twitter'a Girenler 'Kullanım Limiti Aşıldı' Hatasıyla Karşılaştı
17:04 Twitter'a girmek isteyenler, "kullanım limiti aşıldı" hatasıyla karşılaştı! Nedeni ortaya çıktı
16:36 Elazığ'da balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti
16:33 Elazığ'da balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti
16:00 Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel verdiği bikinili pozları sosyal medyayı salladı
15:58 İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2023 18:47:43. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Kaan Ayhan'ın opsiyonunu kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement