Galatasaray, Kaan Ayhan'ın opsiyonunu kullandı

Galatasaray ara transfer döneminde satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattığı Kaan Ayhan'ın opsiyonunun kullanıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, Kaan Ayhan için İtalyan ekibi Sassuolo'ya 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir" ifadelerine yer verildi.
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