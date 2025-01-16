Salon: Gerland Spor Sarayı
Hakemler: Ciprian Stoica (Romanya), David Tomasson (İzlanda), Henri Hilke (Finlandiya)
LDLC Asvel Feminin: Wojta 7, Jocyte 18, Pasa 2, Quevedo 10, Malonga 18, Harris 16, Elenga 4, Risacher 2, Lucet 10, Durand
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 2, Zandalasini 10, Yueru Li 9, Fraser 7, Vanloo 5, Park 4, Derin Erdoğan 2, Steinberga 15, Hollingsworth 2, Meltem Yıldızhan, Ayşegül Günay, Ayşe Cora
1. Periyot: 18-13
Devre: 32-31
3. Periyot: 52-40
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında Fransa'nın LDLC Asvel Feminin ekibine 87-56 yenildi.
İstanbul'da oynanan ilk maçı 5 sayı farkla 77-72 kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ikinci müsabakadan 31 sayı farkla mağlup ayrılarak elendi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Elendi - Son Dakika
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