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Galatasaray Kadın Futbol Takımı Gaziantep Asya Spor'a 4-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı Gaziantep Asya Spor'a 4-1 mağlup oldu

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Gaziantep Asya Spor\'a 4-1 mağlup oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, evinde Gaziantep Asya Spor'a 4-1 yenildi. Gaziantep ekibi, müsabakanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı ve galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Gaziantep Asya Spor puanını 19'a çıkardı, Galatasaray ise 46 puanda kaldı. Galatasaray, ligin 20. haftasında 11 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak.

04.02.2024 16:23
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. hafta Galatasaray Petrol Ofisi evinde karşılaştığı Gaziantep Asya Spor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. haftasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Gaziantep Asya Spor ile karşılaştı. Gaziantep ekibi ilk yarısını 3-1 önde tamamladığı müsabakadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Gaziantep Asya Spor puanını 19'a çıkarken, Galatasaray ise 46 puanda kaldı.

Galatasaray ligin 20. haftasında 11 Şubat Pazar günü saat 14.00'te sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Galatasaray Kadın Futbol Takımı Gaziantep Asya Spor'a 4-1 mağlup oldu - Son Dakika
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