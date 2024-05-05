Galatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyon Oldu

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyon Oldu

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu zafer, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın tarihindeki ilk şampiyonluk sevincini yaşamasını sağladı. Galatasaray, 23 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 71 puanla sezonu lider tamamladı.

05.05.2024 19:54
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- Galatasaray Kadın Futbol Takımı şampiyon oldu

İlk kez şampiyonluk sevinci yaşadı

İSTANBUL - Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında evinde oynadığı ALG Spor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar kadın futbol branşında ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ALG Spor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 21. dakikada Eda Karataş'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Galatasaray'da 67. dakikada Kristina Bakaradze kırmızı kart gördü. Müsabakanın geri kalanını 10 kişi oynayan sarı-kırmızılılar 90. dakikada da Kipoyi'nin attığı golle maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar 23 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 71 puanla sezonu şampiyon tamamladı. Aslan, kadın futbol branşında ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

2021-2022 sezonunda kurulan kadın futbol takımı, geçtiğimiz yıl normal sezonu grubunda lider tamamlamış, yarı finalde ise Fenerbahçe'ye elenmişti.

Müsabakanın sona ermesinin ardından Galatasaraylı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular daha sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftalar da şampiyonluk beraber kutladı.

Mücadeleyi Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, erkek futbol takımından Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Günay Güvenç ve Eyüp Aydın da takip etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika

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