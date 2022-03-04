Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

04.03.2022 17:54

- Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi Galatasaray, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.

- Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

KONYA - Galatasaray, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör Domenec Torrent'in de aralarında bulunduğu kafile, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlar, kafileye tezahürat ederek sevgi gösterisinde bulunurken, Domenec Torrent ve Kerem Aktürkoğlu'nu çiçekle karşıladı. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: " Muslera, Elabdellaoui, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Mohamed, Pulgar, Gomis, Ömer, Morutan, Berkan, Nelsson, Pena, Cicaldau, Marcao, Jankat, Emre, Halil, Semih."

Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

YORUMLAR
500
Galatasaray kafilesi, Konya'da Galatasaray kafilesi, Konya'da Galatasaray, Konyaspor maçına hazır Galatasaray, Konyaspor maçına hazır

Domenec Torrent, Galatasaray, Konyaspor, Konya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi - Son Dakika


Son Dakika
18:24 Chelsea'yi bir Türk satın alıyor: İmzalar için pazarlık aşamasındayız
18:17 Zelenski'nin Polonya'da olduğu iddiasına Ukrayna'dan jet hızıyla yalanlama geldi: Görevinin başında
18:14 Adlar yanlış yere yazılınca, gülümseten görüntüler ortaya çıktı! Azarlanan kişi ne olduğunu anlamadı bile
18:04 Hrant Dink cinayeti davasında aranıyordu! Sahte pasaportla Kırgızistan'da yakalandı
17:57 Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorin ise 84 kuruş arttı
17:54 Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu
17:48 Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:33 Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 18:42:59. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement