Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Azerbaycan'ın Karabağ takımında oynayan Toral Bayramov'u listesine aldı. Sol bek bölgesinde oynayan 21 yaşındaki futbolcunun Patrick van Aanholt ve Kazımcan Karataş ile forma mücadelesine girebilecek kapasitede olduğu değerlendirildi. Genç futbolcunun transferinde Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm 'ün aktif olarak ilgilendiği öğrenildi. Azerbaycan kökenli Aküzüm'ün, Karabağ ve Azersun Holding Başkanı Abdülbari Gozal ile Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov'la iyi ilişkileri olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Azerbaycan, Karataş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Toral Bayramov gündemde - Son Dakika

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