Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasının ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
