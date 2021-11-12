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Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor - Son Dakika

Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor

12.11.2021 16:57
Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor

Galatasaray'a transferinde sarı-kırmızılı kulüple Çaykur Rizespor'u karşı karşıya getiren Oğulcan Çağlayan takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Uzun süredir kadroya alınmayan 25 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde Göztepe'ye kiralanması bekleniyor.

Galatasaray, Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği ve büyük uğraşlar sonucu lisansını çıkarabildiği Oğulcan Çağlayan'ı takımdan göndermeye hazırlanıyor.

KİRALIK TEKLİFİ YAPILDI

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Bu sezon sadece 3 maçta forma giyip sadece 74 dakika sahada kalan Oğulcan performansıyla Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gözüne giremedi. Yönetim, teknik direktör Nestor El Maestro'nun da transferi için ısrarcı olduğu Oğulcan için kiralık teklifini İstanbul ekibine sundu. Gaziantep'in de talip olduğu yıldız futbolcu için Galatasaray yönetimi kararını verecek.

Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray, Fatih Terim, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor - Son Dakika
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