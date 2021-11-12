Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği ve büyük uğraşlar sonucu lisansını çıkarabildiği Oğulcan Çağlayan'ı takımdan göndermeye hazırlanıyor.

KİRALIK TEKLİFİ YAPILDI

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Bu sezon sadece 3 maçta forma giyip sadece 74 dakika sahada kalan Oğulcan performansıyla Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gözüne giremedi. Yönetim, teknik direktör Nestor El Maestro'nun da transferi için ısrarcı olduğu Oğulcan için kiralık teklifini İstanbul ekibine sundu. Gaziantep'in de talip olduğu yıldız futbolcu için Galatasaray yönetimi kararını verecek.