Galatasaray, Kasımpaşa hazırlığında Kemerburgaz'da çift kale maç yaptı - Son Dakika
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Galatasaray, Kasımpaşa hazırlığında Kemerburgaz'da çift kale maç yaptı

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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz'da sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki idmanda 8'e 2 pas ve çift kale çalışması yapıldı, takım yarın çift idmanla devam edecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile 9 Ekim Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çalışma, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın çift idmanla Kasımpaşa müsabakası hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
GalatasarayOkan BurukKasımpaşaSporSon Dakika

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