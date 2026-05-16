Galatasaray Kasımpaşa ile Sezonu Tamamlıyor
16.05.2026 10:54
Şampiyon Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak. İlk yarıda 3-0 kazanan Aslan, galibiyet peşinde.

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında şampiyon Galatasaray yarın saat 20.00'de deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Ligde sarı-kırmızılıların 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 77 puanı bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 32 puanla 14. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta evinde oynadığı Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan Galatasaray, ligin son haftasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek sezonu tamamlamak istiyor.

44. randevu

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 defa sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 90 golüne, lacivert-beyazlılar 48 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de mağlubiyetlerinin hepsini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılılar söz konusu 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 34 puan topladı. Aslan dış sahada son olarak Samsunspor ile karşı karşıya gelirken, rakibine 4-1'lik skorla yenildi.

Ligin en golcü ve en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de hücumda ve savunmada da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 33 mücadelede rakip fileleri 77 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı. Aslan ayrıca Göztepe ile birlikte 29'ar golle en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Victor Osimhen cezalı

Galatasaray'da, Kasımpaşa maçında Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ile Yaser Asprilla'nın da forma giymesi beklenmiyor.

Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak

Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanacak maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak. - İSTANBUL

