Galatasaray - Kasımpaşa Maçı 3-3 Beraberlikle Sona Erdi

Spor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

RAMS Park'ta yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 20 ve 28. dakikalarda Victor Osimhen, 34. dakikada ise Mauro Icardi'nin attığı gollerle 3-0 üstünlük kurdu. Lacivert-beyazlılar, Mamadou Fall'ın 44. dakikada attığı golle farkı 2'ye indirirken, devre arasına ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Kasımpaşa, net pozisyonlar üretemese de rakibinin kalelerine gelmesine engel oldu. Lacivert-beyazlı ekip, 83. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi: 3-2. İkinci yarıda etkili olamayan sarı-kırmızılı ekip, Nuno da Costa'nın 90+5. dakikada attığı gole engel olamayınca maç 3-3 sona erdi.

Bu skorla Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. Puanını 19'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip liderliğini sürdürdü.

Kasımpaşa ise puanını 7'ye çıkardı.

Tarihinin en iyi başlangıcı şansını kullanamadı

Galatasaray, tarihinin en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirme şansından yararlanamadı.

Son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da hızlı bir giriş yaptı. "Cimbom" Kasımpaşa müsabakasına kadar ligde çıktığı 6 maçın tamamını kazandı.

Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak gerçekleştirdiği en iyi sezon başlangıcını geçen hafta egale eden Galatasaray, bu hafta da kazanması durumunda rekor kıracaktı. Ancak da Costa'nın uzatmalardaki golüne engel olamayan sarı-kırmızılı ekip, rekoru kırma şansını değerlendiremedi.

Savunması alarm veriyor

Galatasaray, bu sezon çıktığı 11 resmi maçın 10'unda gol yedi.

Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa müsabakasına kadar bu sezon Süper Lig'deki 6 maçın 5'inde birer kez kalesinde gol gördü. Kasımpaşa'dan 3 gol yiyen Galatasaray, meşin yuvarlağı toplamda 8 kez ağlarından çıkardı. Galatasaray, sadece 5. haftada 5-0 kazandığı Çaykur Rizespor mücadelesinde kalesini gole kapatmayı başardı.

Turkcel Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4 karşılaşmanın tamamında gol yiyen Galatasaray, rakiplerinin 10 golünü engelleyemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 11 resmi karşılaşmada 18 gol yedi.

Osimhen ilk golünü attı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, Süper Lig'de üçüncü maçına çıktı. 25 yaşındaki santrfor, Kasımpaşa karşısında 20. dakikada gol perdesini açarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Osimhen, golden sonra sağ elini kalbinin üzerine koyarak kulübün efsanelerinden Metin Oktay ile özdeşleşen selamı verdi.

Daha önce iki pozisyonda son vuruşu yapmasına rağmen gollerin farklı isimlere yazılması nedeniyle sevinçleri yarıda kalan yıldız santrfor, İngilizce "Sonunda" yazan formayı taraftara gösterdi.

Victor Osimhen, 8 dakika içinde 2 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray formasıyla ilk golünün 20. dakikada kaydeden yıldız santrfor, 28. dakikada skoru 2-0'a getiren golü attı.

Icardi sakatlıktan iyi döndü

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sakatlıktan döndükten sonra çıktığı 2. maçta da gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 5. haftasındaki Adana Demirspor maçında sakatlanan Icardi, 25 gün sonra sahalara 25 Eylül'deki PAOK karşılaşmasıyla döndü. Söz konusu müsabakada fileleri havalandıran 31 yaşındaki santrfor, 3 gün sonra çıktığı Kasımpaşa maçını da boş geçmedi.

Bu sezon ligde 2. kez ağları sarsan, Avrupa'da ise 1 golü bulunan Icardi, sarı-kırmızılı formayla 81. resmi maçında 58 gole ulaştı.

Osimhen riske edilmedi

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncusu Osimhen, yaşadığı hafif sakatlığın ardından devre arasında oyundan alındı.

İlk yarının son anlarında attığı bir depar sonrasında kendisini yere bırakan Osimhen, yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etti. Nijeryalı yıldız, ikinci yarı öncesinde yerini Dries Mertens'e bıraktı.

Kasımpaşa'nın penaltısı VAR'dan döndü

Kasımpaşa'nın 51. dakikada kazandığı penaltı Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra iptal edildi.

Sağ kanatta topla buluşan Mamadou Fall, ceza sahasına girmek isterken Ismail Jakobs'un müdahale ettiği top oyun alanı dışına çıktı. Hakem Oğuzhan Çakır, Jakobs'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı verdi.

VAR'daki Ali Şansalan'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Çakır, el olmadığını tespit ederek penaltıyı iptal etti. Pozisyonun incelenmesi 3 dakika 40 saniye sürdü.

Lacivert-beyazlılar bu kez VAR ile penaltı kazandı

İlk kazandığı penaltı VAR ile iptal edilen konuk takım, bu kez penaltı elde etti.

Maçın 67. dakikasında kullanılan kornerde arka direğe hareketlenen Fall'ın kafa vuruşunda top Jakobs'tan sekerek kornere gitti. Pozisyonda hakem Oğuzhan Çakır korneri işaret etti.

Kasımpaşalı futbolcular el itirazlarında bulunurken pozisyon yine yaklaşık 4 dakika incelendi. Ali Şansalan'ın uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan yeniden inceleyen Çakır, Jakobs'un meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

Penaltıyı kullanan Haris Hajradinovic farkı 1'e indiren golü kaydetti.

Kasımpaşa'da erken değişiklik

Lacivert-beyazlı ekip, sakatlık nedeniyle ilk değişikliğini 30. dakikada yaptı.

Konuk takımda savunma oyuncusu Mortadha Ben Ouanes sakatlanarak oyuna devam edemedi. Bu oyuncunun yerine 30. dakikada Kenneth Omeruo oyuna girdi.