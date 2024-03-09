Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, bire bir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, 12 Nisan Salı günü yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın tedavisine başlandı
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta sakatlanan ve çekilen MR'ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edilen Kaan Ayhan'ın tedavisine de başlandı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 6-2 yenen Galatasaray'da 15. dakikada sakatlanan Kaan Ayhan, 23. dakikada oyundan çıkmıştı.
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Gaziantep'e hareket edecek.
Ücretli dizi, film ya da maç izleme hizmeti veren platformların hizmetini kaçak olarak sunan mecralar bulunuyor. IP TV ve kaçak yayın izleyen kullananlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.
FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2025'in resmi logosu, 2023 turnuvasının öncesinde açıklanan Kadınlar EuroBasket kupasının güzelliğini ve gücünü yansıtan canlı renklerle birlikte tanıtıldı. Logoda dört ev sahibi ülkenin marka kimliği ve final turuna hazırlanan şehirlerin özel renk desenleri yer aldı. Kadınlar EuroBasket 2025, dört ülkede düzenlenecek ve ilk kez ortak ev sahipliği formatı uygulanacak.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Hilton Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında, kulübün yaşadığı sıkıntıları ve yapılan faaliyetleri açıkladı. Arat, kulübün mali durumu, transferler ve eski yönetimlerin etkileri hakkında bilgi verdi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yeşilovaspor Kulübü'nün minik sporcuları ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Hürriyet, amatör spor kulüplerine destek verdiklerini ve çocukların sağlıklı koşullarda spor yapmasının önemli olduğunu belirtti.
Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) 33. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Dr. Av. Murat Aksu tekrar başkanlığa seçildi. Conrad Otel'de gerçekleştirilen organizasyonda, vakfın gelecek dönemde izleyeceği rotaya da değinildi. Yeni yönetim kurulunda ise Murat Aksu'nun yanı sıra 8 kadın üye yer alıyor. Başkan Aksu, TESYEV'in kadın çalışanlarına teşekkür ederek, engelli bireylerin yaşamlarına umut ve neşe kattıklarını belirtti.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, göreve geldikleri 95 günde birçok konuda çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini belirterek, "Beşiktaş üzerinden nüfuz kurma dönemi bitmiştir" dedi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Rize Belediyespor'u 34-24 mağlup etti. Maçın ilk yarısını 16-12 önde tamamlayan Beşiktaş Safi Çimento, ikinci yarıda da üstün performansını sürdürerek karşılaşmadan 34-24 galip ayrıldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını 12 Mart Salı günü yapacağı idmanla sürdürecek.
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira, Okan Buruk'tan özür diledikten sonra bugünkü idmanda yer aldı ve takımla birlikte çalışmalara devam etti.
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