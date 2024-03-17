Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Hikmet Karaman: Hem taraftarla birlikte coşup hem de sahada daha çok gelişen bir takım görüntüsü vereceğiz

Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenerek maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karaman, takımın daha çok gelişen ve farklı şeyler ortaya koyan bir görüntü sergileyeceğini belirtti. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise Adana Demirspor'u tebrik ederek, milli maç arasından sonra istekli ve arzulu bir şekilde devam edeceklerini söyledi.