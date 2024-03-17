Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarıyla geçti. Galatasaray, antrenmanın ardından kampa girdi.

17.03.2024 00:05  Güncelleme: 00:07
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla süren idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, idmanın ardından kampa girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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