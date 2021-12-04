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Galatasaray kaybetmeye devam ediyor! Altay engelini de geçemedi - Son Dakika

Galatasaray kaybetmeye devam ediyor! Altay engelini de geçemedi

04.12.2021 21:04
Galatasaray kaybetmeye devam ediyor! Altay engelini de geçemedi

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçtan sonra sarı-kırmızılılar galibiyet hasretini 4 maça çıkarırken, lider Trabzonspor'un da 16 puan gerisinde kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'deki kötü seriye yine son veremedi. Nef Stadı'nda Altay'la karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, İzmir ekibiyle 2-2 berabere kaldı.

SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

Karşılaşmaya çok etkili başlayan Galatasaray mücadelenin ilk dakikalarında girdiği sayısız gol fırsatından yararlanamadı. Hızlı hücumlarla gol arayan İzmir ekibi, 17. dakikada Pinares'le öne geçti. 34. dakikada Halil Dervişoğlu'yla beraberliği yakalayan Galatasaray, rakip kalede baskısını iyice artırdı. Son dakikaları nefes kesen maçta 80. dakikada Diagne'nin golüne, Altay'da Bamba 86. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak cevap verdi ve maç 2-2 sona erdi.

Galatasaray kaybetmeye devam ediyor! Altay engelini de geçemedi

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Son Dakika Spor Galatasaray kaybetmeye devam ediyor! Altay engelini de geçemedi - Son Dakika Spor


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