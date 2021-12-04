Galatasaray kaybetmeye devam ediyor! Altay engelini de geçemedi

Galatasaray, Süper Lig'deki kötü seriye yine son veremedi. Nef Stadı'nda Altay'la karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, İzmir ekibiyle 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmaya çok etkili başlayan Galatasaray mücadelenin ilk dakikalarında girdiği sayısız gol fırsatından yararlanamadı. Hızlı hücumlarla gol arayan İzmir ekibi, 17. dakikada Pinares'le öne geçti. 34. dakikada Halil Dervişoğlu'yla beraberliği yakalayan Galatasaray, rakip kalede baskısını iyice artırdı. Son dakikaları nefes kesen maçta 80. dakikada Diagne'nin golüne, Altay'da Bamba 86. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak cevap verdi ve maç 2-2 sona erdi.
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