Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, Kayseri'ye geldi.
Sarı-kırmızılı kafileyi, Kayseri Havalimanı çıkışında taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Takım, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Kayserispor ile Galatasaray arasında yarın RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.
Öte yandan Galatasaray'ın konaklayacağı otelde düzenlenen düğün töreninden çıkan gelin ve damat, otel önündeki taraftarlara üçlü çektirdi.
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