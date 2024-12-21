Galatasaray, Kayseri'ye Hareket Etti - Son Dakika
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Galatasaray, Kayseri'ye Hareket Etti

Galatasaray, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'ye gidiyor.

21.12.2024 14:48
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 2 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, maç için bugün Kayseri'ye gidecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Kayseri'ye Hareket Etti - Son Dakika

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