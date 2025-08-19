GALATASARAY, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
