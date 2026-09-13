Galatasaray-Kocaelispor maçında VAR koltuğunda Sloven hakem Matej Jug oturacak - Son Dakika
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Galatasaray-Kocaelispor maçında VAR koltuğunda Sloven hakem Matej Jug oturacak

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Kocaelispor mücadelesinde VAR hakemi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug oldu. RAMS Park'taki maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek, Jug'a AVAR olarak Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Galatasaray ile Kocaelispor mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug oldu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün 3 karşılaşma oynanacak. Galatasaray ile Kocaelispor saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Bilal Gölen yapacak. Müsabakada dördüncü hakem Ömer Faruk Gültekin olacak.

Galatasaray - Kocaelispor müsabakasının VAR koltuğunda Slovenyalı hakem Matej Jug oturacak. Jug'a AVAR olarak Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

Süper Lig'de 5. haftada bugün oynanacak maçların VAR hakemleri şöyle:

Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Erkan Engin

Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir: Eren Özyemişcioğlu

Galatasaray-Kocaelispor: Matej Jug

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray-Kocaelispor maçında VAR koltuğunda Sloven hakem Matej Jug oturacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray-Kocaelispor maçında VAR koltuğunda Sloven hakem Matej Jug oturacak - Son Dakika
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