Galatasaray Konyaspor'a Hazır

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayıp 2 grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada Konyaspor'a konuk olacak.
