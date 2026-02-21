Galatasaray Konyaspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika
Galatasaray Konyaspor'u Konuk Ediyor

21.02.2026 20:20
Süper Lig'de Galatasaray, Konyaspor ile karşılaşıyor. Osimhen maçta yok, Konyaspor zor durumda.

SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Onun yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Samet Çavuş yaptı. Dördüncü hakemlik görevini Ömer Tolga Güldibi üstlendi. Maçın VAR hakemi ise Davut Dakul Çelik oldu.

Galatasaray'da sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak TÜMOSAN Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı. Abdülkerim Bardakcı da sarı kart ceza sınırında sahadaydı. Konyaspor'da ise Guilherme'nin kaptanlığı alındı ve kadro dışı bırakıldı.

Süper Lig'de 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, topladığı 55 puanla haftaya Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi. Sarı-kırmızılılar hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Juventus'u 5-2 mağlup ederek, zorlu Konya deplasmanına moral depoladı. TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı son 5 maçı kazanan Galatasaray, ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmadan da 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Ligin 15'inci sırasında yer alan ve zor bir sezon geçiren Konyaspor ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgiyle 20 puan topladı. 2021 yılında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve burada şampiyonluk yaşayan Berkan Kutlu, bu transfer döneminde Konyaspor'a katıldı. Kutlu, eski takımına karşı ilk kez forma giydi.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Galatasaray Konyaspor'u Konuk Ediyor

