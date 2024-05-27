Galatasaray, Konyaspor\'u yenerek şampiyon oldu

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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray, İstanbul'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Müsabakanın ardından Galatasaray kafilesi, Konya Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Havaalanından tek tek çıkış yapan sarı-kırmızılı futbolcular, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. Ardından Galatasaray kafilesi, kendisini bekleyen otobüse binerek taraftarıyla buluşmak üzere Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru yola çıktı. - İSTANBUL