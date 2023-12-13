 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray, Kopenhag'a 1-0 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Galatasaray, Kopenhag'a 1-0 yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a 1-0 yenildi. Galatasaray, beş puanda kalarak grubunu üçüncü sırada tamamladı. Kopenhag ise Bayern Münih ile birlikte son 16 turuna çıktı. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray, Kopenhag\'a 1-0 yenildi
13.12.2023 - 01:10,
Abone Ol

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Galatasaray, Danimarka temsilcisi Kopenhag’a deplasmanda 1-0 yenildi.

Kopenhag’ın golünü 58’inci dakikada Lukas Lerager kaydetti. Danimarkalı futbolcu, 90’ıncı dakikada ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

Galatasaray bu skorla beş puanda kaldı ve grubunu üçüncü olarak tamamladı.

A Grubu’nda İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ı 1-0 yenen Almanya temsilcisi Bayern Münih topladığı 16 puanla grubunu birinci sırada tamamladı.

Kopenhag ise 8 puanla grubu ikinci sırada bitirdi ve Bayern Münih ile birlikte turnuvada son 16 turuna çıktı.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki mücadelesine UEFA Avrupa Ligi’nden devam edecek.

Manchester United'ın ise Avrupa macereası sona erdi.

Sarı kırmızılı takımın bu turnuvada son 16’ya kalabilmek için bir eleme turu oynayacak. Bu aşamadaki rakibi ise 18 Aralık’ta İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak kura ile belli olacak.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Danimarka, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Kopenhag'a 1-0 yenildi - Son Dakika

BBC

00:43
BM Genel Kurulu, Gazze için acil ateşkes tasarısını 10'a karşı 153 oyla kabul etti BM Genel Kurulu, Gazze için acil ateşkes tasarısını 10'a karşı 153 oyla kabul etti
00:41
Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
00:21
İkinci elde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi İkinci elde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
23:59
Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan ders niteliğinde yanıt Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan ders niteliğinde yanıt
23:18
CHP Genel Başkanı Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi olacak CHP Genel Başkanı Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi olacak
23:02
Canlı yayında Özgür Özel'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı? Canlı yayında Özgür Özel'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı?
22:43
Faruk Koca'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu Faruk Koca'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
22:13
Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, ''Yine ölmedim'' paylaşımı yapmış Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, ''Yine ölmedim'' paylaşımı yapmış

Son Dakika
00:43 BM Genel Kurulu, Gazze için acil ateşkes tasarısını 10'a karşı 153 oyla kabul etti
00:41 Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
00:21 İkinci elde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
23:59 Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan ders niteliğinde yanıt
23:18 CHP Genel Başkanı Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi olacak
23:02 Canlı yayında Özgür Özel'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı?
22:43 Faruk Koca'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
22:13 Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, ''Yine ölmedim'' paylaşımı yapmış
21:50 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 02:09:45. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Kopenhag'a 1-0 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement