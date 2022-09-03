Dursun Özbek'ten Galatasaray Adası'na yapılan saldırıyla ilgili açıklama Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açılarak yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

GS TV'ye konuşan Dursun Özbek, Türk spor ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Bundan önce de TFF'ye yapılan bir saldırı var. Peşinden de Galatasaray Adası'na yapılan saldırı. Özellikle Türk spor basınında yapılan bazı özensiz haberlerin işleri nerelere getireceği konusuna dikkati çekmek istiyorum. Haberleri yaparken dikkatli olalım, azmettirici olmaktan uzakta duralım." ifadelerini kullandı.

"Dün TFF, bugün Galatasaray Adası. Kişilerin Türk sporuyla sorunu var. Bunu böyle çözmeye çalışıyorlarsa, muvaffak olabileceklerini sanmıyorum." diye Özbek, "Basında çıkan haberlerin çok özenli olması lazım. Basında çıkan haberlerin sonucunda bu saldırı oldu. Bu peşi sıra yapılan hareketlerin iyi irdelenmesi ve dikkatli olunması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Herkesin daha dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan Özbek, "Emniyet görevlileri geldi, gerekli incelemeleri yaptı. Sonucunu bekliyoruz. Bu hadise inşallah son olur. Söylediğimize, yazdığımıza dikkat edelim. Burası bizim vatanımız. Türk sporu bizim, hepimizin koruması gerekir." diyerek sözlerini tamamladı.