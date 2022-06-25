Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Taçspor Başkanı Polat Bengiserp ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı yöneticilerin, son dönemde yapılan sosyal alan, restoran ve kafeteryayı incelediği belirtildi.

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Kaynak: AA

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Taçspor Tesisleri'ni inceledi - Son Dakika

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