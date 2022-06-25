Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Taçspor Tesisleri'ni inceledi - Son Dakika
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Taçspor Tesisleri'ni inceledi

25.06.2022 16:24
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Taçspor Tesisleri'ni inceledi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Taçspor Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Taçspor Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Taçspor Başkanı Polat Bengiserp ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı yöneticilerin, son dönemde yapılan sosyal alan, restoran ve kafeteryayı incelediği belirtildi.

Açıklamada, Başkan Özbek'in 200 genç sporcunun katılımıyla oynanan 12 Yaş Türkiye Serisi Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporculara da kupalarını takdim ettiği aktarıldı.

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Kaynak: AA

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Taçspor Tesisleri'ni inceledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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