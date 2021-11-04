Burak Elmas: Galatasaray'ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değil

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Dışarıdan birisinin arkadaşlarımızın nasıl davranması gerektiğini, üstüne sorumluluk alıp haddini aşıp böyle bir yükün altına girmesin. Bizim nezaketimiz yanlış anlaşılmasın. Galatasaray gerekli cevapları vermekten asla imtina etmez" dedi.

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına cevap verdi. Elmas, "Diğer camialar anlamakta zorluk çekebilirler. Galatasaray çok büyük köklü eğitim kurumuna sahip, ünlü Galatasaraylı Tevfik Fikret'in dediği gibi 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' bir camiadır. Galatasaray farklı fikirlerden beslenen bunun sonucunda da Türkiye'yi ileri taşıyan bir kurumdur. Resmi olarak Galatasaray'ı temsil eden yönetim kurulu sözcümüz Sayın Remzi Sanver'dir. Kendisinin söylediği her kelime benim kelimem sayılır. Galatasaray'ın başkanı benim, resmi sözcümüz de bellidir. Kişilerin görüşlerini söyleyeceği yer de yönetim kuruludur. Onun dışında Galatasaray tek seslidir. Ben veya Remzi Sanver'in dediği kulübümüzün resmi görüşüdür. Resmi görüşümüz de değişmedi" diye konuştu.

"GALATASARAY GEREKLİ CEVAPLARI VERMEKTEN ASLA İMTİNA ETMEZ"Herkesin kendi camiası ile ilgilenmesi gerektiği vurgusu yapan Başkan Burak Elmas, "Bütün kulüp başkanlarıyla görüşüyoruz. Sezon başından beri onlara, 'Kendi camiamızdan baskıyı almak için diğer camiaları yaralayıcı ithamlarda bulunduğumuz zaman biz rahatlarız ama diğer camiaların taraftarının vicdanında ciddi yaralamaya sebep oluyoruz' dedim. Lütfen sorunları aramızda konuşalım. Bugüne kadar bunu çok güzel uyguladığımız başkanlar var. Ahmet Nur Çebi'yle de bunu konuşuyoruz. Açıkçası herkesin kendi camiasıyla ilgilenmesi kendi sorunlarıyla uğraşması, kimsenin başkalarının işine karışmaması en uygun olandır. Konu, benim yöneticilerim ya da herhangi bir Galatasaraylının ne yapması gerektiğini söylemeye gelince de bu kimsenin haddi değildir. Camiamızda söylenecek bir şey varsa ben söylerim. Dışarıdan birisinin arkadaşlarımızın nasıl davranması gerektiğini, üstüne sorumluluk alıp haddini aşıp böyle bir yükün altına girmesin. Bizim nezaketimiz yanlış anlaşılmasın. Galatasaray gerekli cevapları vermekten asla imtina etmez" ifadelerini kullandı."KEŞKE BİZİM MAÇIMIZ SIRASINDA BÖYLE TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA YAPMASALARDI"Galatasaraylı Morutan'ın golünün ardından Beşiktaş resmi sosyal medya hesabının yaptığı "adalet" paylaşımının sorulması üzerine Burak Elmas, "Ben Ahmet Başkanla konuştum bu açıklamadan sonra. Ahmet Başkan ayrı düşünüyor ben ayrı düşünüyorum. Anlaşmadığımız yerleri de açık seçik konuşmakta fayda var. Ben gerçekten üzüldüm, bu çabamızın karşı kaldığını hissederek. Beşiktaş derbisinden sonra biz bu üslubu değiştirmek adına, başka bir camianın galibiyetine leke sürmemek, kendi derslerimizi çıkarmak adına Beşiktaş'ı tebrik ettik. Kendi içimizde de tepki gördük. Bu benim göreve geldiğimde idealimdi. Her türlü tepkiyi göğüslemeye hazırım. Galatasaray farklılık yaratır. Ahmet Nur Çebi, 'Biz sizin golünüze, gol değil demedik, bizimkini vermediler. Bizim ki gol.' dedi. Ben bu üslubu doğru bulmuyorum. Bizim nezaketle tebrik ettiğimiz hatta teknik direktörümüzün de çıkıp bizim yönetimimizin görüşünü benimsediği, dostane bir şekilde bir mağlubiyetin nasıl yaşanabileceğini Türkiye'ye örnek olarak gösterdik. Bizim maçımız sırasında keşke böyle talihsiz bir açıklama yapmasalardı. Cevap vermek istemiyoruz. Hatta şöyle bir teklifim de var. Herhangi bir kulübümüzün hakemle bir sıkıntısı varsa onlarla beraber MHK Başkanı'na gidelim. Taraftarlarınızın kızgınlığını almak için veya bir yenilgiyi unutturmak için bu geçmiş basit oyunlara başvurmayalım. Türk sporunun, futbolunun sorunları masadan kalkmıyor olan taraftarlar arası gerginlik oluyor. Nezaket üslubumuza devam edeceğiz. Bizden kendi meseleleri dahil haklı oldukları konularda tüm kulüplerin yanındayız. Her ortamda onların yanında gerekli konuşmaları yapmaya onların hakkını da kendi hakkımız gibi savunmaya hazırız. Lütfen diğer kulüplerin iç işleriyle konuşurken hassasiyet göstersin. Türk sporundaki nefret söylemini ortadan kaldırmak herkesin iyi niyetiyle olur. Ben kendisiyle Beşiktaş hakları için de MHK'ye beraber gitmeye hazırım. Yalnız konuşmayalım. Kapalı kapılar ardında konuşmayalım. Kulüpler Birliği de bundan dolayı var. Eski alışkanlıklardan artık vazgeçelim" şeklinde cevap verdi. "TARAFTARIMIZ BUGÜN LİMİT OLMAKSIZIN STATTA OLMAYI HAK EDİYOR"Başkan Burak Elmas, bugün akşam oynanacak Lokomotif Moskova maçında taraftar sınırlandırılması olmaması hususunda, "Biz bütün bunları düşünerek bir karar aldık. Türkiye'de 9 Kasım'da futbolda tam seyirciyle oynama kararı verildi. Türk futbolu için bugün yapacağımız maç çok önemli. Aşılarını tamamlamış taraftarımız bugün statta olmayı bir limit olmaksızın hak ediyor. Bu bizim kendi inisiyatifimizde. Buna verilecek bir ceza da olursa neyse bedeli Galatasaray Spor Kulübü olarak karşılamaya hazırız. Fakat dün biraz durumu izleme fırsatı buldum. Bu tür ortamları bekleyen bazı çakal arkadaşlarımız var. Onlar da haklı haksız yorumlar yapmış. Galatasaray'a haddinden fazla ceza vermek kolay değildir. Galatasaray çok büyük kulüptür. Öyle basit yorum yapan arkadaşları da bundan sonra izliyor olacağız. Onlara da gereken cevabı en sert şekilde veririz. Türk sporunda bir iklim değiştirmek için geldik. Sisteme uymaya değil değiştirmeye geldik. Türkiye'ye yakışır bir spor iklimi olması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Bu iklimi yukarı çekme çabalarımız Galatasaray Spor Kulübünün haklarını ezdireceğiz anlamına gelmez. Nazik olduğumuz kadar da gerektiğinde sert cevap vermeyi de biliriz" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Kurulu ile ilgili, "Türk basketbolu için önemli bir gün. Bizim burada beklediğimiz gibi her başkan adayının, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve çok değerli köklü kulüplerimizin rekabetini desteklemesini ve bunun Türk basketboluna getireceği popülaritenin peşinde olması gerekir. Müessese kulüplerinin her ne kadar ciddi katkıları olsa da köklü kulüpler gibi basketbolun ve diğer sporların gelişimine katkı veremeyeceğini düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.

- Ankara