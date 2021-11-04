Üye Girişi
Burak Elmas: Galatasaray'ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değil - Son Dakika

Burak Elmas: Galatasaray'ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değil

04.11.2021 12:59
Burak Elmas: Galatasaray'ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değil

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Dışarıdan birisinin arkadaşlarımızın nasıl davranması gerektiğini, üstüne sorumluluk alıp haddini aşıp böyle bir yükün altına girmesin.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Dışarıdan birisinin arkadaşlarımızın nasıl davranması gerektiğini, üstüne sorumluluk alıp haddini aşıp böyle bir yükün altına girmesin. Bizim nezaketimiz yanlış anlaşılmasın. Galatasaray gerekli cevapları vermekten asla imtina etmez" dedi.

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına cevap verdi. Elmas, "Diğer camialar anlamakta zorluk çekebilirler. Galatasaray çok büyük köklü eğitim kurumuna sahip, ünlü Galatasaraylı Tevfik Fikret'in dediği gibi 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' bir camiadır. Galatasaray farklı fikirlerden beslenen bunun sonucunda da Türkiye'yi ileri taşıyan bir kurumdur. Resmi olarak Galatasaray'ı temsil eden yönetim kurulu sözcümüz Sayın Remzi Sanver'dir. Kendisinin söylediği her kelime benim kelimem sayılır. Galatasaray'ın başkanı benim, resmi sözcümüz de bellidir. Kişilerin görüşlerini söyleyeceği yer de yönetim kuruludur. Onun dışında Galatasaray tek seslidir. Ben veya Remzi Sanver'in dediği kulübümüzün resmi görüşüdür. Resmi görüşümüz de değişmedi" diye konuştu.

"GALATASARAY GEREKLİ CEVAPLARI VERMEKTEN ASLA İMTİNA ETMEZ"Herkesin kendi camiası ile ilgilenmesi gerektiği vurgusu yapan Başkan Burak Elmas, "Bütün kulüp başkanlarıyla görüşüyoruz. Sezon başından beri onlara, 'Kendi camiamızdan baskıyı almak için diğer camiaları yaralayıcı ithamlarda bulunduğumuz zaman biz rahatlarız ama diğer camiaların taraftarının vicdanında ciddi yaralamaya sebep oluyoruz' dedim. Lütfen sorunları aramızda konuşalım. Bugüne kadar bunu çok güzel uyguladığımız başkanlar var. Ahmet Nur Çebi'yle de bunu konuşuyoruz. Açıkçası herkesin kendi camiasıyla ilgilenmesi kendi sorunlarıyla uğraşması, kimsenin başkalarının işine karışmaması en uygun olandır. Konu, benim yöneticilerim ya da herhangi bir Galatasaraylının ne yapması gerektiğini söylemeye gelince de bu kimsenin haddi değildir. Camiamızda söylenecek bir şey varsa ben söylerim. Dışarıdan birisinin arkadaşlarımızın nasıl davranması gerektiğini, üstüne sorumluluk alıp haddini aşıp böyle bir yükün altına girmesin. Bizim nezaketimiz yanlış anlaşılmasın. Galatasaray gerekli cevapları vermekten asla imtina etmez" ifadelerini kullandı."KEŞKE BİZİM MAÇIMIZ SIRASINDA BÖYLE TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA YAPMASALARDI"Galatasaraylı Morutan'ın golünün ardından Beşiktaş resmi sosyal medya hesabının yaptığı "adalet" paylaşımının sorulması üzerine Burak Elmas, "Ben Ahmet Başkanla konuştum bu açıklamadan sonra. Ahmet Başkan ayrı düşünüyor ben ayrı düşünüyorum. Anlaşmadığımız yerleri de açık seçik konuşmakta fayda var. Ben gerçekten üzüldüm, bu çabamızın karşı kaldığını hissederek. Beşiktaş derbisinden sonra biz bu üslubu değiştirmek adına, başka bir camianın galibiyetine leke sürmemek, kendi derslerimizi çıkarmak adına Beşiktaş'ı tebrik ettik. Kendi içimizde de tepki gördük. Bu benim göreve geldiğimde idealimdi. Her türlü tepkiyi göğüslemeye hazırım. Galatasaray farklılık yaratır. Ahmet Nur Çebi, 'Biz sizin golünüze, gol değil demedik, bizimkini vermediler. Bizim ki gol.' dedi. Ben bu üslubu doğru bulmuyorum. Bizim nezaketle tebrik ettiğimiz hatta teknik direktörümüzün de çıkıp bizim yönetimimizin görüşünü benimsediği, dostane bir şekilde bir mağlubiyetin nasıl yaşanabileceğini Türkiye'ye örnek olarak gösterdik. Bizim maçımız sırasında keşke böyle talihsiz bir açıklama yapmasalardı. Cevap vermek istemiyoruz. Hatta şöyle bir teklifim de var. Herhangi bir kulübümüzün hakemle bir sıkıntısı varsa onlarla beraber MHK Başkanı'na gidelim. Taraftarlarınızın kızgınlığını almak için veya bir yenilgiyi unutturmak için bu geçmiş basit oyunlara başvurmayalım. Türk sporunun, futbolunun sorunları masadan kalkmıyor olan taraftarlar arası gerginlik oluyor. Nezaket üslubumuza devam edeceğiz. Bizden kendi meseleleri dahil haklı oldukları konularda tüm kulüplerin yanındayız. Her ortamda onların yanında gerekli konuşmaları yapmaya onların hakkını da kendi hakkımız gibi savunmaya hazırız. Lütfen diğer kulüplerin iç işleriyle konuşurken hassasiyet göstersin. Türk sporundaki nefret söylemini ortadan kaldırmak herkesin iyi niyetiyle olur. Ben kendisiyle Beşiktaş hakları için de MHK'ye beraber gitmeye hazırım. Yalnız konuşmayalım. Kapalı kapılar ardında konuşmayalım. Kulüpler Birliği de bundan dolayı var. Eski alışkanlıklardan artık vazgeçelim" şeklinde cevap verdi. "TARAFTARIMIZ BUGÜN LİMİT OLMAKSIZIN STATTA OLMAYI HAK EDİYOR"Başkan Burak Elmas, bugün akşam oynanacak Lokomotif Moskova maçında taraftar sınırlandırılması olmaması hususunda, "Biz bütün bunları düşünerek bir karar aldık. Türkiye'de 9 Kasım'da futbolda tam seyirciyle oynama kararı verildi. Türk futbolu için bugün yapacağımız maç çok önemli. Aşılarını tamamlamış taraftarımız bugün statta olmayı bir limit olmaksızın hak ediyor. Bu bizim kendi inisiyatifimizde. Buna verilecek bir ceza da olursa neyse bedeli Galatasaray Spor Kulübü olarak karşılamaya hazırız. Fakat dün biraz durumu izleme fırsatı buldum. Bu tür ortamları bekleyen bazı çakal arkadaşlarımız var. Onlar da haklı haksız yorumlar yapmış. Galatasaray'a haddinden fazla ceza vermek kolay değildir. Galatasaray çok büyük kulüptür. Öyle basit yorum yapan arkadaşları da bundan sonra izliyor olacağız. Onlara da gereken cevabı en sert şekilde veririz. Türk sporunda bir iklim değiştirmek için geldik. Sisteme uymaya değil değiştirmeye geldik. Türkiye'ye yakışır bir spor iklimi olması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Bu iklimi yukarı çekme çabalarımız Galatasaray Spor Kulübünün haklarını ezdireceğiz anlamına gelmez. Nazik olduğumuz kadar da gerektiğinde sert cevap vermeyi de biliriz" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Kurulu ile ilgili, "Türk basketbolu için önemli bir gün. Bizim burada beklediğimiz gibi her başkan adayının, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve çok değerli köklü kulüplerimizin rekabetini desteklemesini ve bunun Türk basketboluna getireceği popülaritenin peşinde olması gerekir. Müessese kulüplerinin her ne kadar ciddi katkıları olsa da köklü kulüpler gibi basketbolun ve diğer sporların gelişimine katkı veremeyeceğini düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.

- Ankara
Burak Elmas: Galatasaray'ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değil

Ahmet Nur Çebi, Galatasaray, Burak Elmas, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Burak Elmas: Galatasaray'ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değil - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı 13:52 Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı Vatandaş, 13:48 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor 13:42 Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor
İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı 13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek 12:41 Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! 12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok 11:45 OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız 11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız

Son Dakika Haberleri
13:54 Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler
13:51 Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı
13:50 Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı
13:47 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu
13:42 Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor
13:35 Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek
13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı
13:24 Koca bölgeyi kaplayan kötü koku için "Olağanüstü hal" isteniyor
13:19 Fenerbahçe'nin, Sosa ve Novak'tan sonra hedefinde Nwakaeme var
12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!
Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı         
13:51
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım         
13:45
Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek         
13:35
Gözaltına alındığı esnada Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti         
13:05
Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu         
12:28
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor         
10:13
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 14:07:16. #1.13#
SON DAKİKA: Burak Elmas: Galatasaray'ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değil - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement