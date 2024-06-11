Galatasaray Kulübü, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları için yetki istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Kulübü, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları için yetki istiyor

Galatasaray Kulübü, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları için yetki istiyor

Galatasaray Kulübü, genel kurulda çoğunluk sağlanamazsa 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurulda, üyelerden gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki isteyecek. Bu yetki, Galatasaray Adası, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz'da inşaatı devam eden yeni kamp tesisleri, Büyükçekmece arazisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış Tesisleri, Burhan Felek Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri, Beyoğlu Hasnun Galip Binası ve Küçükçekmece kürek tesislerinde faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi için 31 Mayıs 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

11.06.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki istemek amacıyla olağanüstü genel kurul yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran Cumartesi günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki genel kurul, çoğunluk sağlanamazsa 6 Temmuz Cumartesi çoğunluğa bakılmadan gerçekleştirilecek.

Kulüp yönetimi, genel kurul üyelerinden; Galatasaray Adası, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz'da inşaatı devam eden yeni kamp tesisleri, Büyükçekmece arazisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış Tesisleri, Burhan Felek Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri, Beyoğlu Hasnun Galip Binası ve Küçükçekmece kürek tesislerinde faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi bakımından 31 Mayıs 2026 tarihine kadar üyelerden yetki verilmesini isteyecek.

Kaynak: AA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray Adası, Küçükçekmece, Ergun Gürsoy, Burhan Felek, Büyükçekmece, Mecidiyeköy, Galatasaray, Beyoğlu, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları için yetki istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:27 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken hediye “Payidar Gondol“un anlamı bir hayli derin Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin
23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:41:59. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Kulübü, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları için yetki istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement