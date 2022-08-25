Galatasaray ile Petrol Ofisi arasında sponsorluk anlaşması yapıldı - Son Dakika
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Galatasaray ile Petrol Ofisi arasında sponsorluk anlaşması yapıldı

25.08.2022 13:09

Galatasaray Kulübü ile Petrol Ofisi arasında kadın futbol takımı forma ve isim sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Galatasaray Kulübü ile Petrol Ofisi arasında kadın futbol takımı forma ve isim sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Nef Stadı'nda yapılan toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Petrol Ofisi'nde 1 Eylül itibarıyla CEO (Üst Yönetici) görevini üstlenecek Mehmet Abbasoğlu ile Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen katıldı.

Burada açıklamada bulunan Dursun Özbek, çok önemli bir toplantıda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Galatasaray ve Petrol Ofisi'nin 2 değerli marka olduğunu vurgulayan Özbek, "Beraber iş birliğinin üreteceği fayda Türkiye için olacaktır. Kadın futbolu özellikle Türkiye'de yeni gelişmekte olan bir branşımız. Bu durumun Türk futboluna büyük katkı vereceğinden şüphem yok. Kadınların girdiği yerde sevgi ve barışın yeşerdiğini biliyoruz. 2 değerli markanın birliktelikte birbirlerine enerji vereceğine inanıyorum." diye konuştu.

Transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Özbek, Trabzonspor müsabakasının seyir zevki yüksek bir maç olacağını ifade etti.

Salon projesi ruhsatını tekrar almaları gerektiğini de anlatan Özbek, tüm projeleri sırasıyla yapacaklarını ve 2 yıllık bir süre içinde Bankalar Birliği yapılandırmasından çıkacaklarını dile getirdi.

Mehmet Abbasoğlu ise kendileri açısından çok sevinçli bir gün yaşadıklarını aktardı. Petrol Ofisi'nin bu ülke topraklarından doğmuş en büyük şirketlerden olduğunu dile getiren Abbasoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük şirket olmak beraberinde bazı sorumluluklar getiriyor. Bunun başında da kadınlarımız ve sporumuz var. Kadınlarımızın sosyal ekonomik açıdan en az erkekler kadar eşit olmadığı katkıda bulunmadığı coğrafyalar gelişememeye mahkum. Kadın futbolu tüm dünyada yükselen bir değer. Tüm dünya kadın sporcuların niye erkeklerden az ücret aldığını veya kadın liglerinin niye erkekler kadar sponsor desteği bulamadığını konuşuyor. Galatasaray'ımız önderliğinde kadın futboluna yaptığımız destek, bir anlamda aradaki mesafeyi kapatmak. Kadın futbolunda avantajlarımız var. Nispeten beyaz sayfayla başlıyoruz bunun üzerine koyacağız."

Abbasoğlu, başkanların teveccühü ile bu sponsorlukları yaptıklarını ve ilgilenen olması durumunda başka kulüpleri de destekleyeceklerini vurguladı.

İmza töreninde Mehmet Abbasoğlu, Dursun Özbek'e hediye takdim etti.

Organizasyon, kadın futbol takımıyla çekilen fotoğraf ile son buldu.

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Kaynak: AA

Dursun Özbek, Petrol Ofisi, Galatasaray, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ile Petrol Ofisi arasında sponsorluk anlaşması yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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