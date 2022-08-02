Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Avusturya 'da gerçekleştirilen kampımızın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Dubois'nın sponsorumuz Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde bugün yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir." denildi.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Galatasaray, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray'a yeni transferinden kötü haber - Son Dakika

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