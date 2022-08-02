Galatasaray'a yeni transferinden kötü haber - Son Dakika
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Galatasaray'a yeni transferinden kötü haber

02.08.2022 21:23
Galatasaray'a yeni transferinden kötü haber

Galatasaray Kulübü, sağ arka alt adalesinde ağrı hisseden yeni transferi Leo Dubois'da 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü, sağ arka alt adalesinde ağrı hisseden yeni transferi Leo Dubois'da 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Avusturya'da gerçekleştirilen kampımızın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Dubois'nın sponsorumuz Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde bugün yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir." denildi.

27 yaşındaki Fransız sağ bekin tedavisine başlandığı aktarıldı.

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Hazırlık maçı: Galatasaray: 2 Fiorentina: 1 Hazırlık maçı: Galatasaray: 2 Fiorentina: 1 Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı
Kaynak: AA

Bahçelievler, Galatasaray, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a yeni transferinden kötü haber - Son Dakika

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