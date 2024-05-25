Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu başladı - Son Dakika
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Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu başladı

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu başladı

Galatasaray Kulübünün 104. dönem yönetiminin belirleneceği olağan seçimli genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde başladı. Kongre divan başkanlığına Hikmet Koyuncuoğlu oy birliğiyle seçildi. Genel kurulda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum başkanlık için yarışıyor. Oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.

25.05.2024 10:23
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Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, kongre divan başkanlığına iki adayın ortak teklifi ve oy birliğiyle Hikmet Koyuncuoğlu seçildi.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, sandık kurullarının oluşturulmasına geçildi.

Genel kurulda, 10 bin 290 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erecek.

Başkanlık için 2 aday

Galatasaray'ın olağan genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Adayların listeleri

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Süheyl Batum:

Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

Kaynak: AA

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu başladı - Son Dakika

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