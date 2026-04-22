Galatasaray Kupaya Veda Etti

22.04.2026 22:47
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Traore'nin ara pasında Metehan ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Günay'ın da müdahale ettiği top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında kale önünde Traore'nin hamlesiyle sağ çapraza doğru açılan meşin yuvarlağı Fıratcan filelere gönderdi. 0-1

53. dakikada Sane'nin pasında Mauro Icardi ceza sahası sağ çaprazında topu alıp pasını arka direğe aktardı. Ahmed Kutucu'nun şutunda kaleci Erhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada sol taraftan Lang'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Icardi'nin kafa vuruşunda top kaleci Erhan'da kaldı.

69. dakikada ceza yayının gerisinden Sane'nin direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

72. dakikada sağ taraftan Lang'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa ceza yayından Nhaga vuruşunda kaleci Erhan'dan seken topu kale önünde Singo ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

79. dakikada sağ taraftan Yunus'un ortasında arka direkte müsait pozisyondaki Icardi kafa vuruşunda kaleci Erhan meşin yuvarlağı kontrol etti.

83. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Günay topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topa altıpasın gerisinde dokunan Traore, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

88. dakikada Yunus'un savunma arkasına uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy

Galatasaray: Günay Güvenç, Sacha Boey (Roland Sallai dk. 69), Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Mario Lemina (İlkay Gündoğan dk. 46), Renato Nhaga (Victor Osimhen dk. 78), Leroy Sane (Yunus Akgün dk. 69), Ahmed Kutucu (Barış Alper Yılmaz dk. 56), Noa Lang, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Dimitrios Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Ousmane Diabate, Samed Onur (Franco Tongya dk. 87), Cihan Çanak (Sekou Koita dk. 70), Oğulcan Ülgün (Matej Hanousek dk. 87), Metehan Mimaroğlu (Furkan Ayaz Özcan dk. 90+5), Adama Traore (Göktan Gürpüz dk. 90+5)

Yedekler: Ricardo Velho, Emirhan Ünal, Arda Çağan Çelik, Ensar Kemaloğlu, Yiğit Hamza Aydar

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Fıratcan Üzüm (dk. 51), Adama Traore (dk. 83) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Kaan Ayhan, Mario Lemina, Yunus Akgün, Victor Osimhen (Galatasaray), Fıratcan Üzüm, Erhan Erentürk (Gençlerbirliği) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

