Galatasaray Kutlamaları 250 Milyon TL Gelir Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Kutlamaları 250 Milyon TL Gelir Getirdi

28.05.2025 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarında 250 milyon TL'den fazla gelir elde etti.

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, futbol takımın şampiyonluk kutlamalarında 250 milyon TL'den fazla gelir elde ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray, geçtiğimiz pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda 'Champions Fest' etkinliği düzenledi. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yaptıkları etkinlikler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Kutlamaları kısa sürede organize ettiklerini söyleyen Yazgan, "Üzüldüğüm bir takım şeyler var. Dünyanın en kolay şeyi stadımızda, Başakşehir maçından sonra bir organizasyon yapmaktı. Biz, farklı bir şey yapmak istedik. Bence çok önemli bir cesaretti. Galatasaray'ı seven herkesin aidiyetini güçlü tutmamız gerekiyordu. Stada gelemeyen, ekonomik olarak zorlanan, kombine alacak imkanı olmayan, orijinal formayı alamayan ve içinde Galatasaray sevgisi barındıranlara ulaşma kaygımız vardı. Yüzbinlerce kişinin oraya gelmesinden ve bir kişinin bile burnu kanamadan gecenin tamamlanmasından dolayı memnunuz" şeklinde konuştu.

" İstanbul'un 4 noktasından daha 250'şer dron kaldıracaktık"

Etkinlikler sırasında bazı aksaklıkların olduğunu ifade eden Eray Yazgan, "Biz, 18 Mayıs akşamı şampiyon olduk. 19 Mayıs'ta Kemerburgaz'da bir organizasyon yaptık. Yenikapı'daki kutlama için İstanbul Valiliği'ne ilk yazımızı 20 Mayıs'ta yazdık. 21 Mayıs'ta düzenleyecek firma belli oldu. Üç gece alanda uyuduk. Yıllarca planlanan Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış gününde yağmur yağdı ve birçok aksilik yaşandı. Bunu bir bahane olarak söylemiyorum. Taraftarımızı çok zor durumda bıraktık, yağmur altında kaldılar ama iyi niyetli bir şey ortaya koyduk. Dört günde olabilecek en iyi organizasyonu düzenlemeye gayret ettik. Eksiklerimiz tabii ki vardı. Ancak bugüne kadar denenmemiş bir şeyi yaptık. Meteoroloji bize gece 12.00'den sonra yağış beklendiğini söylemişti. Yaklaşık 1500 adet dron ile yapacağımız gösterileri iptal etmek zorunda kaldık. Dron şovu, o gecenin en gösterişli işi olacaktı. İstanbul'un 4 noktasından daha 250'şer dron kaldıracaktık" diye konuştu.

"Ben hacdan dönsem eşim dostum daha kalabalık karşılar"

Yenikapı'daki kutlamalara yaklaşık 750 bin taraftarın katıldığını belirten Yazgan, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm Galatasaraylılara yaptığımız davet üzerine Yenikapı'ya gelen yüzbinlerce taraftar 5 yıldızlı kutlamanın keyfini çıkarttı. Malum aynı akşam Fenerbahçe Euroleague şampiyonu oldu, bu vesileyle kendilerini tebrik ederim. Ertesi gün havalimanına çağrıda bulunuldu ancak malumunuz futbol bu işin lokomotifi, ben hacdan dönsem eşim dostum daha kalabalık karşılar."

Kutlamalarda 250 milyon TL'den fazla gelir elde etti

GS Plus uygulamasındaki premium üyelikten yaklaşık 150 milyon TL kazanıldığını açıklayan Yazgan, alandaki GS Store satışından da 25 milyon TL ciro yapıldığını ifade etti. Yazgan ayrıca hafta sonunda Türkiye genelindeki GS Store'larda yaklaşık 80 milyon TL'lik satış yaptıklarını söyledi.

Eray Yazgan, kutlamaların 70 milyon TL'ye mal olduğunu, organizasyonundan elde ettikleri sponsorluk gelirlerinin maliyetin üzerine çıktığını vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Etkinlik, istanbul, Ekonomi, Futbol, Kültür, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kutlamaları 250 Milyon TL Gelir Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu 1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi Türkiye’de bir ilk Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi! Türkiye'de bir ilk
Bolu’da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem Bolu'da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem
Eşinden tokat yiyen Macron rezil oldu Afişte yazan slogan bomba Eşinden tokat yiyen Macron rezil oldu! Afişte yazan slogan bomba
Köprü trafiğini kilitleyen kaza 5 araç birbirine girdi Köprü trafiğini kilitleyen kaza! 5 araç birbirine girdi
Erdoğan’ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu’nun yeni görevi belli oldu Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor Gazze’de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

18:53
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
18:16
Hatay diken üstünde 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
09:47
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
09:41
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
09:29
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem’i katletmiş
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katletmiş
09:24
Burcu Esmersoy’dan bikinili şov Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
09:13
Görüşmeler başladı Galatasaray’da Bernardo heyecanı
Görüşmeler başladı! Galatasaray'da Bernardo heyecanı
08:59
Bıçak altına yatan Devrim Özkan’dan yeni haber
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber
08:33
Survivor’da beklenmedik ayrılık Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti
Survivor'da beklenmedik ayrılık! Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti
08:08
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 144 şüpheli yakalandı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 21:24:40. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Kutlamaları 250 Milyon TL Gelir Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.