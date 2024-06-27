Galatasaray, LASK ile stratejik partnerlik anlaşması yaptı

Spor

Galatasaray, Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK ile stratejik partnerlik anlaşmasına vardı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iki kulübün hazırlık maçları, turnuva, oyuncu izleme gibi konularda iş birliğine gideceği belirtildi.

Galatasaray, iş birliğinin ilk adımı olarak 11-27 Temmuz'da LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Summer Series Upper Austria'nın açılış maçında LASK ile karşı karşıya geleceğini de duyurdu. Karşılaşmanın 11 Temmuz'da TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacağı kaydedildi.