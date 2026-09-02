Galatasaray, Leipzig'in 21 yaşındaki stoperi Bitshiabu'yu 28 milyon avro opsiyonla kiraladı
Galatasaray, Almanya ekibi Leipzig'den Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu'yu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. 21 yaşındaki oyuncu için 2 milyon avro kiralama bedeli, 28 milyon avro satın alma opsiyonu belirlenirken, sarı-kırmızılılar oyuncuya 2 milyon avro sabit ücret ödeyecek.
Galatasaray, Almanya ekibi Leipzig'den Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu'nun bonservisini satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, 21 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisinin 2 milyon avro karşılığında 2026-27 sezonu sonuna kadar kiralandığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunun 28 milyon avro olduğu ve oyuncuya 2 milyon avro sabit ücret ödeneceği kaydedildi.
Bitshiabu, geçen sezon Leipzig'de 14 maça çıktı.
Kaynak: AA
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