Galatasaray, Leipzig'in 21 yaşındaki stoperi Bitshiabu'yu 28 milyon avro opsiyonla kiraladı

Galatasaray, Almanya ekibi Leipzig'den Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu'nun bonservisini satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, 21 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisinin 2 milyon avro karşılığında 2026-27 sezonu sonuna kadar kiralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunun 28 milyon avro olduğu ve oyuncuya 2 milyon avro sabit ücret ödeneceği kaydedildi.

Bitshiabu, geçen sezon Leipzig'de 14 maça çıktı.