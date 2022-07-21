Galatasaray, Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Galatasaray, Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

21.07.2022 21:19
Galatasaray, Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois ve kulübü Olympique Lyonnais SASU ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.800.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."


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Kaynak: DHA

Olympique Lyonnais, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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