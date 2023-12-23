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Galatasaray, liderlik için Kadıköy'de

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi yenerek zirveyi hedefliyor. Maçta Galatasaray'da Sergio Oliveira eksik, Davinson Sanchez ise şüpheli. Fernando Muslera ise sarı kart cezasını tamamladıktan sonra kaleyi koruyacak. Galatasaray, son yıllarda Fenerbahçe deplasmanında başarılı sonuçlar alıyor.

Galatasaray, liderlik için Kadıköy\'de
23.12.2023 - 12:35,
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Galatasaray liderlik için Kadıköy'de

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, – Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Ligdeki 16 maçında 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 43 puan toplayan Sarı-kırmızılılar, averajla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, derbide Fenerbahçe'yi yenerek zirveyi ezeli rakibinden almayı hedefliyor.

GALATASARAY'DA BİR EKSİK, BİR ŞÜPHELİ

Galatasaray'da yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Sergio Oliveira, Kadıköy'deki derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Teknik direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez için haber bekliyor. Derbide önemli bir rol vermeyi planladığı Kolombiyalı stoperin takıma katılmasını bekleyen Buruk, sağlık heyetinden olumlu dönüş aldı. Sanchez'in bugün yapılacak antrenmanda kendisini denemesi ve ağrı yaşamaması halinde yarınki maçta ilk 11'de oynaması bekleniyor. Sanchez'in yetişmediği senaryoda ise Abdülkerim Bardakcı'nın partneri Nelsson olacak.

Öte yandan sarı kart cezasını Fatih Karagümrük maçıyla atlatan Fernando Muslera da Günay Güvenç'ten formayı alacak ve Kadıköy'de sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyacak.

ICARDI DERBİYE ÖZEL HAZIRLANIYOR

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı boş geçmiyor.

Yıldız futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'le oynanan 10 karşılaşmada 13 gol atma başarısı gösterdi. Bir süredir tedavi gören ve maçlara iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin bu maça özel olarak hazırlandığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların derbiye şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor;

"Muslera, Boey, Nelsson (Sanchez), Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kaan Ayhan, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi"

GALATASARAY KADIKÖY'DE YENİLMİYOR

Galatasaray, son yıllarda Fenerbahçe deplasmanında kaybetmeyi unuttu. Sarı-kırmızılılar, rakibiyle Kadıköy'de oynadığı son 6 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. 2018'den beri 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, söz konusu dönemde rakip filelere 8 gol gönderip, kalesinde de 4 gol gördü.

Kaynak: DHA
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