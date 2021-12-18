Üye Girişi
Galatasaray ligde galibiyeti unuttu - Son Dakika

Galatasaray ligde galibiyeti unuttu

18.12.2021 21:34
Galatasaray ligde galibiyeti unuttu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünü Mustafa Muhammed atarken, Medipol Başakşehir'in golünü ise Stefano Okaka kaydetti.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak sadece 4 puan elde edebildi.

Süper Lig'in 17. haftasını 24 puanla tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 42 puanla zirvede yer alan lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü.

Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise puanını 29'a çıkardı.

Mustafa Muhammed'in 5. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü kaydeden Mustafa Muhammed, Süper Lig'de bu sezon 5. kez ağları havalandırdı.

Mısırlı futbolcu, ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 2, İttifak Holding Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmalarında ise birer gol attı.

Diagne sakatlandı

Karşılaşmada sakatlık geçiren Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, oyuna devam edemedi.

Medipol Başakşehirli futbolcularla girdiği mücadelede yerde kalan ve sol baldırından sakatlanan Senegalli futbolcu, 65. dakikada yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı.

Diagne, Galatasaray sağlık ekibinin yardımıyla soyunma odasına gitti.

Taraftarlardan TFF'ye tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemleri protesto etti.

Karşılaşmada Galatasaraylı futbolcular, Stefano Okaka'nın attığı gol öncesinde Marcao'ya faul yaptığını savunarak hakeme itirazda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar bu sırada TFF ve hakemler aleyhine tezahüratta bulunurken, kulüp yönetimine de "Yönetim uyuma, takımına sahip çık." şeklinde çağrı yaptı.

Medipol Başakşehir, Belözoğlu ile namağlup devam ediyor

Karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yoluna namağlup devam ediyor.

Turuncu-lacivertli ekip, genç teknik adam yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı.

Medipol Başakşehir, Belözoğlu idaresindeki bu maçlarda 23 puan elde etti.

Okaka gol sayısını 9'a çıkardı

Müsabakada Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü atan Stefano Okaka, Süper Lig'de gol sayısını 9'a çıkardı.

Okaka, ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 3, Beşiktaş karşılaşmasında 2, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ve Atakaş Hatayspor müsabakalarında ise birer gol atmıştı.

Duarte kırmızı kart gördü

Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, maçın uzatma bölümünde kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 90+5 dakikasında Halil Dervişoğlu'na yaptığı faul sonrası ilk sarı kartını gören Duarte, topa vurarak gösterdiği tepki sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray ligde galibiyeti unuttu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:06 Aslan kabustan uyanamıyor! Başakşehir'le berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti 6 maça çıktı
21:00 Bakan Nebati'den Türkiye Bankalar Birliği ile önemli toplantı! Yeni ekonomi programı masaya yatırıldı
20:52 Normalleşme adımları hız kazanıyor! Ermenistan'ın Türkiye özel temsilcisi belli oldu
20:39 Korkutan kaza! Acılar içerisinde yerde kalan Diagne yürüyemeyecek hale geldi
20:31 Beşiktaş'ta derbi kadrosu belli oldu! Fenerbahçe maçında 4 yıldız forma giyemiyor
20:06 Mansur Yavaş'tan fotoğraf çektirmek isteyen gençlere güldüren cevap: Çıkar telefonunu
19:56 Son dakika: Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü var
19:55 Okaka'dan müthiş röveşata! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor
19:45 Başakşehir'in golü sonrası Galatasaray tribünleri birbirine girdi: Yönetim uyuma
19:42 Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki         
16:48
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı         
13:07
Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi         
11:30
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı         
10:06
Kız öğrenciler okul çıkışı saç başa kavgaya tutuştu! Kavga anı görüntülendi Kız öğrenciler okul çıkışı saç başa kavgaya tutuştu! Kavga anı görüntülendi         
09:52
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 21:41:31. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray ligde galibiyeti unuttu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement