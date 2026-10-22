Galatasaray Lille'i 4-2 yendi, Uğurcan Çakır ilk 3 maçta 3 puanın önemini anlattı - Son Dakika
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Galatasaray Lille'i 4-2 yendi, Uğurcan Çakır ilk 3 maçta 3 puanın önemini anlattı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Lille'i 4-2 yendi. Gol atan Yunus Akgün, karşılaşmada fileleri havalandırdığı için çok mutlu olduğunu söylerken Uğurcan Çakır, ilk 3 maçta 3 puan kazanmanın ilk 24 hedefi için önemli olduğunu belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille'i 4-2 yenen Galatasaray'da milli futbolcu Yunus Akgün, karşılaşmada gol attığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yunus Akgün ile sarı-kırmızılı ekibin file bekçisi Uğurcan Çakır, Pierre Mauroy Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı takım arkadaşlarını tebrik ederek sözlerine başlayan Yunus Akgün, "Taraftarlarımız, bizi kendi evimizde hissettirdi. Onlara teşekkür ediyorum. Erken bir gol bulduk. Sonra gol yedik. Gol yedikten sonra düşüyorduk. Kendi aramızda bunu konuşmuştuk. Konsantre olduk. Büyük takım refleksi gösterdik ve 2-1 geriye düştükten sonra öne geçtik. Bu maçı kazanıp çıkışa geçmek istiyorduk. Önümüzde Fenerbahçe derbisi var. Ayrıca iki Şampiyonlar Ligi maçımız da evimizde. Bizden beklentiler yüksek. Bunun farkındayız. Hocamızın da doğum günü vardı. Ona da doğum günü hediyesini verdik." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu, her sene kendisine bir hedef koyduğunu dile getirerek, "Bu sene başladığında bence iyi bir performans verdiğimi düşünüyorum. Sadece skora yansıtamamıştım. Bugün buna başlamak istiyordum. Gol atmak nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. Umarım devamını getiririm." diye konuştu.

Uğurcan Çakır: "Takım arkadaşlarım bu maçta çok iyi mücadele etti"

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Lille karşısında takım arkadaşlarının çok iyi mücadele ettiğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 3-1 kaybettikleri Sporting maçında mağlup olmayı hak etmediklerini aktaran Uğurcan, "O maçta olmayan bir penaltı çalındı. Herkes de gördü. Maçın kontrolü bizdeydi. Takım arkadaşlarım bu maçta çok iyi mücadele etti. Çok iyi hazırlandık. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Herkesin ayağına sağlık." diye konuştu.

Çok kritik bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını kaydeden 30 yaşındaki kaleci, "İlk 3 maçta 3 puan kazanmak, ilk 24 hedefi için önemliydi. Kazandığımız için mutluyum. Çok kritik bir maçtı. Fenerbahçe derbisinde de kazanmak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Çok iyi hazırlanıp taraftarlarımızla galibiyet almak istiyoruz. Hocalarıma ve takım arkadaşlarıma çok güveniyorum." dedi.

Uğurcan, bireysel olarak çok çalıştığını dile getirerek, "Antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Futbol, bireysel bir spor değil. Takımlar, mücadele etmek ve kompakt durmak zorunda. Yenilen goller sadece kaleciyle ilgili değil. Her sezonda geç ritim buluyorum. Zamana ihtiyacım oluyor." ifadelerini kullandı.

Lille'in Türk kalecisi Berke Özer'i çok sevdiğini belirten Uğurcan, "Berke'yi beğeniyorum. Bizi yurt dışında temsil ediyor. Bugün mağlup olsa da bu futbol. Futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. Onu çok beğeniyorum ve çok seviyorum." dedi.

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiUğurcan ÇakırYunus AkgünGalatasarayLilleSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Lille'i 4-2 yendi, Uğurcan Çakır ilk 3 maçta 3 puanın önemini anlattı - Son Dakika
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