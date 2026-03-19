Galatasaray, Liverpool'a 4-0 Mağlup Oldu

- GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İngiliz ekibi Liverpool'a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayan mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetti. Raczkowski'nin yardımcılıklarını ise Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik yaptı.

Karşılaşmaya ev sahibi Liverpool; Alisson, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Florian Wirtz ve Hugo Ekitike ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Galatasaray ise; Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Liverpool, 25'inci dakikada öne geçti. Sağ kanattan Mac Allister'ın kullandığı köşe vuruşta penaltı noktasının gerisine doğru gönderilen topa bekletmeden vuran Szoboszlai'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Liverpool, 29'uncu dakikada etkili geldi. Abdülkerim Bardakcı'nın geriye doğru gönderdiği kafa pasında araya giren Salah, karşı karşıya pozisyonda aşırtma vurdu fakat Uğurcan topu çıkardı. 31'inci dakikada Wirtz'in kale önüne seken topa vuruşunda meşin yuvarlak savunmada Lemina'ya çarpıp dışarı çıktı. 45+2'nci dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Jakobs topu uzaklaştırmak isterken Szoboszlai'ye müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Pawel Raczkowski penaltı noktasını gösterdi. 45+4'üncü dakikada topun başına geçen Salah'ın penaltısını Uğurcan ayaklarıyla çıkardı. 45+5'inci dakikada Galatasaray'da Jakobs, sol kanattan içeriye doğru ortasına Sallai kafayla vurdu fakat top kaleci Alisson'da kaldı. 45+6'ncı dakikada Uğurcan, önce Wirtz'in, ardından Salah'ın etkili şutlarını kurtardı. İlk yarı Liverpool'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya Liverpool golle başladı. 51'inci dakikada sağdan Salah'ın arka direğe çevirdiği topu Ekitike tamamladı: 2-0. Liverpool, 53'üncü dakikada bir gol daha buldu. Wirtz'in derin pasına ceza sahası içinde gelişine vuran Salah'ın şutunu Uğurcan çıkardı. Penaltı noktasının gerisine düşen topu Gravenberch sol ayağıyla tamamladı: 3-0. Liverpool, 62'nci dakikada farkı 4'e çıkardı. Wirtz ile paslaşan Salah'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından ayak içiyle vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0. İngiliz ekibinde Salah, 67'nci dakikada ceza sahası içi sol çaprazından kaleyi denedi faka top üst direkte kaldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Liverpool mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

OSIMHEN VE LANG DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Noa Lang, Liverpool karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemedi. Maça ilk 11'de başlayan Osimhen, 8'inci dakikada Ibrahima Konate ile girdiği mücadelede sağ koluna aldığı darbe sonrası sakatlandı. Koluna bandaj yapılan Nijeryalı futbolcu, ilk yarının sonuna kadar bu şekilde sahada kaldı. Devre arasında oyundan alınan Osimhen'in yerine Leroy Sane dahil oldu. Karşılaşmaya yedek başlayan Noa Lang ise ikinci yarının başında Sacha Boey'in yerine oyuna girdi. Lang, 76'ncı dakikada sol kanattan topla ilerlediği sırada saha dışına çıkarak reklam panolarına elini sıkıştırması sonucunda sakatlandı. Bir süre saha kenarında tedavisi süren Hollandalı oyuncu, sedyeyle oyundan çıkarıldı. Sedyeyle kenara alınan Noa Lang, Liverpool taraftarları tarafından alkışlandı. Lang'ın yerine 80'inci dakikada Mauro Icardi oyuna dahil oldu.