Galatasaray, Liverpool'a 4-0 Mağlup Oldu
Galatasaray, Liverpool'a 4-0 Mağlup Oldu

19.03.2026 02:49
Okan Buruk, deplasman performansındaki fark nedeniyle ağır yenilgi aldıklarını belirtti.

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Deplasmanda oynamak kolay bir şey değil. Bu tura kadar gelen oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar da en iyisini yapmaya çalıştılar ama iç saha ile deplasman performansımız arasında çok büyük fark vardı. Bu, bugün ağır bir yenilgi almamıza neden oldu" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İngiliz ekibi Liverpool'a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Beklemedikleri bir gece olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Rakibimiz bu sezonun en iyi futbolunu oynadı. Maçın bizim için en büyük kırılma anı, oyunu psikolojik olarak kaybetmemiz Osimhen'in sakatlanmasıyla oldu. Oyun içinde kolunu çok fazla düşündüğü için yüzde 100'ünü veremedi. Bizim hücuma gidişlerimizi ve baskılarımızı etkiledi. İlk yarının sonuna doğru oyunu kaybettik. Rakibimiz bize göre daha yüksekti. Biz de özgüven düşüşü yaşadık. Korner sonrası gol yedik. Sallai'ye yapılan faul gibi görünüyordu. Bugün dünyanın en iyi hakemlerinden biri olan Marciniak'ı bekliyorduk ama o sakatlandığı için en kötü hakemlerden birine denk geldik. İkinci yarı Liverpool'un performansı yükseldi ve hak ettikleri bir maç oldu. Oynadıkları futbol ve galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Biz istediklerimizi yapamadık. İkinci yarının başında biraz iyi oynarken kısa sürede ikinci ve üçüncü golleri yedik. Çok erken bir şekilde maçı kaybettik. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Futbolcuları çok iyi ve tecrübeli. Deplasmanda oynamak kolay bir şey değil. Bu tura kadar gelen oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar da en iyisini yapmaya çalıştılar ama iç saha ile deplasman performansımız arasında çok büyük fark vardı. Bu, bugün ağır bir yenilgi almamıza neden oldu" diye konuştu.

'LANG HASTANEYE GİDİYOR, PARMAĞINDA ÖNEMLİ BİR SORUN VAR'

Victor Osimhen ve Noa Lang'ın sakatlıkları hakkında bilgi veren 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Lang, şimdi hastaneye gidiyor. Parmağında önemli bir sorun var. Hastanede tam belli olacak. Çok hızlı bir şekilde götürdüler. Bir operasyon gerekiyorsa karar alınacak. Osimhen de kolundaki ağrılardan dolayı ilk yarıyı çok fazla kaybetti. Devrede de çıkmak istedi. Onun da ağrılarına bakacaklar. Hastaneye gittikten sonra onun da sakatlığıyla ilgili net bir açıklama yapılacaktır" dedi.

'BUGÜNKÜ MAÇI OYUNCU ÜZERİNDEN OKUMAK İSTEMİYORUM'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerini ise şöyle noktaladı:

"Bu maçı hiçbir oyuncu üzerinden değerlendirmek istemiyorum. Devre arasında iki değişiklik yaptık. Sane ve Lang girdikten sonra ikinci yarının başı istediğimiz gibi gitti ama devam gelmedi. İki yarıda da kötü oynadık. Başlayan da devam eden kadrolar da kötü oynadı. Hiç kimseyi ayırt etmeyeceğim. Tabii ki kaybettiğinizde ilk 11'ler ve oyuna soktuğunuz oyuncular eleştirilebilir. O yüzden bugünkü maçı oyuncu üzerinden okumak istemiyorum. Devre arasına 1-0 geride girdik. Kalecimiz penaltı kurtardı. İkinci yarıdaki performansın çok daha iyi olması gerekirdi. İkinci yarı, birinci yarının da altına düştük. İki yarıda da kim olursa olsun bugün iyi oynamadık."

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

