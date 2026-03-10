UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarından Galatasaray- Liverpool karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Jesus Gil Manzano, Angel Nevado, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Sara, Lang, Osimhen
Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Szoboszlai, Ekitike???????
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Liverpool Maçına Doğru - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?